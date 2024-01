Marino: "Napoli? Il problema è quando il virus della sconfitta entra nello spogliatoio"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I problemi del Napoli ed i rimedi? Il problema di queste situazioni è quando il virus della sconfitta entra nello spogliatoio, la squadra si disunisce e diventa perdente: partecipano tutti al gioco, il fattore psicologico diventa importante al di là della caccia alle colpe. Sicuramente c’è qualche scontento, il Napoli non può stare in questa situazione se non per episodi interni al gruppo”