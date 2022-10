Marino: "Il Napoli esprime il miglior calcio d'Italia e d'Europa! Conosco Spalletti e vi dico che..."

Napoli Calcio- Elogi al Napoli capolista anche dall'ex Ds Pierpaolo Marino intervenuto ieri sera a 'La domenica sportiva' in onda sulla Rai:

"Il Napoli in questo momento sta esprimendo il miglior calcio del campionato e oserei dire anche delle coppe europee. Ha una grande condizione fisica fatta di intensità, velocità e fraseggio rapido. Poi ci sono giocatori che individualmente sono forti, fisicamente e qualitativamente: in questo momento è meritatamente al primo posto e può durare. Ho lavorato con Spalletti 4 anni a Udine e so che anche lui può durare a questi livelli".