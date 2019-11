Marika Fruscio si espone: "Non parlatemi dell'Inter e degli interisti che mi stanno proprio..."

Marika Fruscio, show girl ed opinionista tv, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Di Lorenzo ha fatto una partita strepitosa anche se in una zona che non gli compete. Mertens ha fatto un gran goal ad Allison che è tra i migliori portieri. Ieri il tifoso ci ha creduto, ha fatto un viaggio importante per seguire la squadra che ieri era un punto interrogativo. Inter? Non parlatemene, gli interisti mi stanno proprio qua. Da quando offesero i napoletani a San Siro…non parlatemene più”.