Maresca su Buffon: "Ha più di 40 anni, è giusto che stia a casa"

Ultime calcio - L’ex centrocampista Enzo Maresca ha parlato a Sky Sport dell’addio di Buffon alla Juventus:

“Ho avuto molto di conoscere Gigi 19 anni fa, parliamo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale, è stato per tantissimi anni il migliore al mondo, ha vinto di tutto e di più. L’addio alla Juventus? Direi finalmente. A volte sento parlare giocatori di 33-34 anni che sono alla fine, lui ne ha 43. La sua storia ci fa fare un discorso diverso ma ha un’età per cui ha preso una decisione in maniera convinta. Sono contento per lui. Ora può iniziare a fare altro. Consigli? È talmente intelligente che sa decidere da solo. Ha più di 40, giusto che stia a casa”.