La moviola di Marelli: "Su Raspadori c'è il contatto ma non da rigore. Bonazzoli ha rischiato il rosso"

Luca Marelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Verona-Napoli: “Nel primo tempo c’era il contatto tra Raspadori ed il difensore del verona, ma è un contatto non tale da portare ad un penalty. Il Var non sarebbe potuto intervenire in caso di massima punizione. Bonazzoli è stato ammonito perchè entra con gamba alta su Lobotka, ma scivola via senza affondare il colpo. Questo lo ha salvato dal rosso perchè l’intervento è avvenuto sopra la caviglia. L’attaccante del verona ha rischiato però molto”