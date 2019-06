Marelli: "Mazzoleni ha sbagliato a parlare di Hamsik, credo che non sappia comunicare"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro

"Mazzoleni ha detto che Hamsik era il giocatore che meno sopportava e questa uscita non mi è piaciuta. L'arbitro come il giudice è un essere umano e può avere simpatie e antipatie, ma non può assolutamente dirlo pubblicamente. Mazzoleni l'anno prossimo sarà ancora in serie A come Var e dopo questa esternazione come facciamo? Detto questo, non sono convinto che Mazzoleni pensi ciò che ha detto, semplicemente non sa comunicare. Non conosco Hamsik fuori dal campo, ma diciamo che ci sono stati altri giocatori che si facevano sentire di più dello slovacco".