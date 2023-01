Marelli: "No all'extra-recupero in Serie A per un motivo! Inter-Napoli? Ecco chi potrà essere l'arbitro"

Notizie calcio. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Marelli

“Designazione Inter-Napoli? Non credo che ci sarà Orsato, penso possa essere Mariani l’arbitro per la gara di San Siro. In questa prima parte di stagione ci sono stati degli errori, come è normale che sia, ma anche tantissime ottime direzioni di gara. Spero che l'ennesimo nuovo corso possa fare un passo in avanti, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, perchè così non si può andare avanti. Bisogna uscire dalla critica eccessiva verso gli arbitri, perchè anche ai mondiali il migliore è stato Orsato.

Sui recuperi extra-large: "In Italia mi sento di escluderli, soprattutto perchè si è iniziato il campionato con un'altra linea. Cambiare in corsa sarebbe anomalo, magari qualcosa potrebbe cambiare la prossima stagione. Il tempo effettivo personalmente non mi piace, trasformerebbe il gioco del tutto".