Sassuolo Napoli - Luca Marelli fa a Dazn la moviola Sassuolo Napoli:

"Giusto annullare gol a Lauriente per fuorigioco di Defrel. Olivera che ha lisciato la palla nel tentatifo di contrastare Lauriente è stato sgambettato da Defrel prima che era in posizione di fuorigioco. L'arbitro è andato al monitor per dare la sua valutazione. Fuorigioco di Lozano che ha servito l'assist per Simeone, giusto annullare con l'aiuto del var".