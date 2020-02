Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"In questo caso è 50-50. Difficile esporsi. Più no che sì per me. Braccio molto largo e il movimento di Calabria un pelo sospetto è, sicuramente c'è una devizaione. Mi lascia perplesso l'on field review perchè non vedo un chiaro ed evidente errore"