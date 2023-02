Marcolin: "Ufficialità scudetto Napoli, facciamo un calcolo: vi do una data"

Ultimissime Calcio Napoli- Dario Marcolin, presente negli studi di Canale 8 per il programma ‘Ne parliamo il lunedì', ha parlato della storica cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti e individuando un periodo per l'ufficialità dello scudetto azzurro: “Ritornando indietro nei vari campionati, tranne forse il Milan di Sacchi, non c’è mai stata una squadra che vincesse in maniera così dominante e con tanto gol di scarto. Oggi il Napoli è di fronte ad aprire un ciclo europeo che riporta il calcio italiano in alto. E non so dire se è il Napoli di Osimhen, di Kvaratskhelia, di Spalletti o di Lobotka. Oggi mancano 14 giornate alla fine ma per il Napoli 8 con sei partite di vantaggio. Ne mancano 3 alla sosta ma le altre le dovrebbero vincere tutte… ecco, questa è una data ipotetica (sosta nazionale 20-28 marzo, ndr)”.