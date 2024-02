Notizie Napoli calcio. Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Napoli-Genoa:

“Il Napoli ha bisogno di tornare al gol, sono rimasto sorpresa dall’assenza di Osimhen. Anche se viaggi tanto, io ho giocato con argentini e sudamericani che tornavano il giorno prima e poi erano subito in campo. Secondo me si poteva fare qualcosa di più, magari anche portarlo solo in panchina per dare un segnale”.