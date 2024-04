Marcolin: "Sogno Champions infranto, ennesima occasione gettata all'aria e c'è un dato inquietante"

Notizie Napoli calcio. Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Frosinone 2-2:Â

“Il Napoli ha gettato via un’altra occasione per risalire in classifica, gli azzurri hanno anche giocato bene e creato diverse occasioni ma certe partite poi vanno vinte. Con questo risultato il sogno Champions si è infranto. Le partite del Napoli sono piĂą o meno uguali, in attacco si gioca bene ma poi in difesa si prende gol. Nelle ultime tre partite ne hanno presi ben sette".Â