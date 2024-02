Marcolin: "Se io sono il Napoli, sabato c'è un giocatore che tengo d'occhio anche in ottica mercato"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli con la difesa a tre copre meglio il campo, ma con il Genoa si affronterà una squadra che difende molto bene e lascia pochi spazi: gli azzurri dovranno trovare o costruire il modo per trovarli, Gilardino è attento alla fase difensiva per cercare di ripartire, occhio a Gudmundsson che è interessantissimo anche in ottica Napoli. Se io sono il club azzurro, uno come lui lo seguo eccome”