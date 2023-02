Marcolin: "Oggi il Napoli ha aperto un ciclo ed è da studiare in Europa, solo Kvaratskhelia ha l'ok di Spalletti per i tocchi di palla"

Dario Marcolin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’unico che non gioca a 1-2 tocchi è Kvaratskhelia, ma a lui è concesso avere di più la palla tra i piedi. L'azione del Napoli inizia quando hanno palla gli avversari, è una pressione forte che non ti fa superare la metà campo. Anguissa lo trovi ovunque come Zielinski, si interscambiano spesso di ruolo. I due centrali difensivi del Napoli sono quelli che giocano di più la palla con Lobotka e Mario Rui. Il Napoli oggi è da studiare, sta aprendo un ciclo in Italia e anche in Europa".