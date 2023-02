Dazn, Marcolin: "Napoli disarmante, ha strapotere mentale e tecnico-tattico con tutti! Osimhen? E' uno squalo"

Dario Marcolin, ex centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è molto concentrato e non regala nulla agli avversari. Gli azzurri riescono ad accelerare e decelerare quando vogliono e nonostante l’uomo in meno non hanno mai rischiato, una praticità disarmante.

Non sbagliano mai l’atteggiamento, a prescindere dall’avversario che possa essere l’Inter o l’Empoli. Hanno uno strapotere mentale e tecnico-tattico incredibile, che fa la differenza”.

Su Osimhen: “Non puoi mai sbagliare, è uno squalo che gira intorno ai difensori ed approfitta di ogni minimo errore. Ha un margine di crescita ancora altissimo e Spalletti lo sa bene”.