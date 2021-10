Marcolin: "Insigne può essere un signor centravanti, c'è una caratteristica del Napoli che mi impressiona"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne può esser un signor centravanti, se Mancini lo sceglie in quel ruolo con la Spagna vuol dire che lo ha apprezzato in quella posizione contro il Genoa. Il Napoli ha in Spalletti il proprio valore aggiunto. Gli azzurri sono gli unici ad usare le giocate di prima per andare ad attaccare la porta avversaria. La verticalizzazione improvvisa è quello che mi impressiona, Osimhen ti fa giocare e si esalta in questo modo. Durante la Coppa d'Africa sarà lui a mancare di più perché dà profondità e vuole anche palla addosso".