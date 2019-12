Marcolin: "Il Napoli ha regalato tre giocatori per reparto, Insigne non mi è piaciuto"

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Parma è una squadra costruita per giocare in contropiede e c'è un detto tra allenatori: quando non puoi vincere, non devi perdere. Il Napoli parte regalando un giocatore per reparto: Koulibaly, Fabian e Insigne: Lorenzo per me non ha giocato bene, quel gol devi segnare in un momento storico difficile".