Marcolin: "Il futuro del Napoli si chiama Osimhen: deve giocare! Volata Champions? Azzurri e Juventus favorite"

Calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Da oggi in poi il Napoli deve far recuperare ad Osimhen il tempo perduto, il futuro del Napoli oggi si chiama Osimhen e quindi non c'è tempo da perdere. E' un qualcosa che va imposta, perché non si può di certo sottovalutare l'età che ha Mertens. Fonseca potrebbe essere un profilo interessante per la panchina del Napoli. Volata Champions? L'Atalanta ha qualcosa in più di tutti ed alla fine arriverà seconda, fa paura. Juventus, Milan, Napoli, Roma e Lazio si giocano gli altri due posti. Io sinceramente vedo bianconeri ed azzurri favoriti".