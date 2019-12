Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Gattuso? Il pro è l'entusiasmo che porterebbe allo spogliatoio e tornerebbe a fare il 4-3-3. Il contro è il non avere l'esperienza per una piazza come il Napoli".