Marcolin: "Demme ha caratteristiche da metronomo, Gattuso preferisce Ospina a Meret"

Ultimissime Calcio Napoli - Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Demme non ha una grande fisicità ma chi gioca in quella posizione deve avere i piedi buoni. Lui ha una certa velocità di pensiero, gioca veloce la palla, serve di prima i compagni. Demme ha queste caratteristiche da metronomo. Con un centrocampo a tre oggi deve giocare il giocatore più adatto a quel ruolo. Fabian Ruiz da centrale di centrocampo non va bene, sembrava quasi infastidito dal dover fare quel gioco. Le decisioni prese nelle ultime gare dicono che Gattuso preferisce Ospina a Meret. Oggi Ospina ha quel briciolo di esperienza in più che potrebbe permettere al Napoli di uscire da questo momento buio. La maglia del Napoli pesa molto e magari un giocatore d’esperienza, con personalità, ha qualcosa in più rispetto al giovane”.