Marcolin: "Con il 3-5-2 cosa ne sarebbe di Lindstrom, Ngonge e Raspadori? Sul gol di Kvaratskhelia..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il talent DAZN Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Quando gli danno palla per il gol riceve palla già con il controllo orientato, quel gol così lo fanno solo i campioni, con quella velocità e rapidità di esecuzione. Quando stoppa passano due o tre secondi prima del tiro, la giocata dei campioni ti risolve una partita. Mazzarri sta trasformando la squadra, dal 4-3-3 verso il suo Napoli. Con il 3-5-2 cosa ne sarebbe di Lindstrom, Ngonge e Raspadori? Contro il Verona vengono fuori le soluzioni offensive, con Lindstrom a sinistra e Kvaratskhelia al centro, Mazzarri ha dato alternative diverse. Con il Milan penso al 3-5-2 perchè Loftus-Cheek in verticale con Giroud andrebbe ad occupare la zona di Lobotka. Se penso al 3-5-1-1 contro il Milan, penso ad una partita offensiva e non come quella vista contro la Lazio: i rossoneri regalano spesso spazio in campo, e l’agilità di Mazzocchi e Di Lorenzo può sviluppare nuove tracce”