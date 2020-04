Marco D'Amore: "Mertens deve restare a Napoli, glielo dico tutti i giorni a Ciruzzo! Gattuso? Merita la riconferma"

Ultime notizie Napoli calcio. Marco D'Amore, attore, è intervenuto nel corso di "Napoli Magazine Live":

“La bellezza delle storie è che possono avere tanti finali e insieme a 'Ciro' abbiamo deciso di immergerci in questo racconto di questo straordinario personaggio. Giuseppe Aiello, il giovanissimo attore che interpreta Ciro Di Marzio da piccolo ne 'L'immortale', al tempo delle riprese aveva solo 9 anni, è stato il caos a farci incontrare, ma anche lo sguardo e la vitalità, la forza incredibile di questo bambino di Scampia. Ciro e Genny insieme nella 'Casa di carta'? Con le rispettive produzioni avevamo pensato ad un mash-up, almeno nella promozione delle due serie, vedremo se si farà. Come tutto il sistema cinema, prima della pandemia, stavamo già lavorando alla programmazione, ci siamo fermati ad una settimana dalle misure di contenimento, ora va avanti tutta la parte editoriale ma materialmente, parlo ovviamente delle riprese, non so proprio cosa dire, direi una bugia se parlassi di date. Io a Ciruzzo (Dries Mertens, ndr) glielo dico tutti i giorni di rimanere a Napoli, a prescindere da quale sarà la sua scelta, la città e i tifosi gli vorranno sempre bene. Gattuso si è meritato sul campo la conferma, ha restituito gioco, serenità e non avrei alcun dubbio a confermarlo. Nel Napoli del futuro non deve mai mancare il capitano, Lorenzo Insigne, perché ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore e un grandissimo uomo e poi, Piotr Zielinski, sono innamorato di questo ragazzo polacco perché, secondo me, è fortissimo. Auguro a tutti di poter tornare alla normalità, di poter riassaporare la bellezza di stare insieme, privilegiando affetti e cose davvero serie, come forse stiamo facendo in questo periodo di quarantena”.