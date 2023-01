Marchisio: "Scudetto? Non me ne voglia il Pampa ma guardando la classifica possiamo parlare solo delle coppe"

Claudio Marchisio ospite alla Domenica Sportiva, viene invitato a ragionare sulla corsa scudetto:

Riconosciamo tutti che il Napoli sta meritando il primo posto. La stella di cui parla Mourinho sarebbe da sostituire con la parola continuità. Quella che sta avendo il Napoli quest'anno rispetto alle passate stagioni. Non solo, il Napoli ha la continuità che non hanno invece Milan, Inter e le altre inseguitrici. Ad oggi guardando la classifica, non me ne voglia il Pampa per il suo Napoli, ma possiamo parlare solo delle coppe. La corsa scudetto è quasi finita, la distanza aumenta: è bagarre solo per i posti in Champions dal quarto al secondo posto.