Marchisio: "Scudetto assegnato a tavolino? La Juventus rifiuterebbe! Lo spareggio con la Lazio è un'idea assurda"

Serie A - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato in un'intervista a Sport Mediaset: "Da sportivo e da amante dello sport e del calcio sono favorevole a una ripartenza se tutti si prenderanno le proprie responsabilità, a partire dal governo fino alle società che dovranno garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei calciatori stessi. Alcuni hanno paura ma è giusto che sia così, credo sia un fatto di responsabilità. Abbiamo bisogno di una mossa veloce e rapida del governo e delle varie Federazioni".

SUL TAGLIO STIPENDI - "Sono favorevole, come lo sono stati tutti i miei ex compagni della Juve che sono stati i primi a farlo. Credo sia un atto dovuto anche nel rispetto di tutte le persone che lavorano nel sistema calcio e in tutti i settori annessi al calcio e agli altri sport. I calciatori hanno fatto quello che si doveva fare".

SULLO SCUDETTO A TAVOLINO - "Credo che i calciatori della Juventus sarebbero i primi a non accettarlo, come credo qualsiasi sportivo dovrebbe fare. Se non si dovesse riiniziare a giocare bisognerà trovare un modo per portare avanti questa situazione, anche per le squadre che in questo momento sarebbero qualificate per le coppe. Ma credo che lo Scudetto, se non si dovesse ripartire, non dovrebbe essere assegnato. Sarebbe la cosa migliore".

SULLO SPAREGGIO JUVE-LAZIO - "Non voglio entrare in polemica con Lotito che è favorevole ma credo che sia una cosa che non stia né in cielo né in terra. Un campionato non riguarda solo due squadre ma tutte le squadre con le varie posizioni che hanno. Sarà interessante vedere come le squadre reagiranno dopo questo stop, ma la Juve resta la favorita per quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Speriamo di vederlo questo finale di campionato".