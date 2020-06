Marchisio: "Gattuso? Professa principi di gioco che non sono sempre seguiti dalla squadra e su Higuain..."

Ultime calcio Napoli - L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a JuventusNews24:

Marchisio

Sulla finale di Coppa Italia di stasera, tra Napoli e Juventus.

«Ho visto due squadre non ancora al meglio. Sicuramente però la prima frazione della Juventus è stata il momento migliore di calcio offerto nell’arco delle due semifinali per mentalità e intensità. Anche se molto, alla fine, potrebbe dipendere dalla tenuta. Mi resta la curiosità di sapere come sarebbe andata quella partita col Milan se fossero rimasti undici contro undici…».