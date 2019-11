Marchionni: "Lotta scudetto? Sarà solo Juve-Inter"

"Possiamo dire che l’Inter è la squadra che contenderà il titolo alla Juve". Intervistato da FantaMaster.it, Marco Marchionni limita la lotta scudetto ad uno scontro a due, per poi concentrarsi sulla stagione del suo Parma: "Secondo me è una buonissima squadra; ha mantenuto tanti giocatori dello scorso anno e comprando giocatori mirati vuole alzare l’asticella rispetto allo scorso anno. Mentre per quanto riguarda Kulusevski è molto interessante e di certo non ha bisogno di consigli perché sta dimostrando soltanto il potenziale che ha e sicuramente può ancora migliorare tanto. Quindi deve continuare così per il suo bene e per il bene del Parma”.