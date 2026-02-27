Marchetti: "Vergara? Se tornano i big e Conte cambia modulo può esserci un rischio"

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Hellas con uno sguardo che va oltre i novanta minuti. A fare il punto è Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte per analizzare il momento degli azzurri tra obiettivi stagionali e singoli in crescita.

Il focus si concentra soprattutto su Vergara, uno dei profili più interessanti emersi nelle ultime settimane nel Napoli di Antonio Conte. Il giornalista di Sky Sport ne ha elogiato qualità e prospettive: “Giovane è un prospetto interessante, è in crescita e ha ampi margini di miglioramento. Ha dimostrato a Verona di poter fare la differenza e credo possa farla anche in un palcoscenico più ampio rispetto a quello del Verona”.

Ma l’analisi si allarga agli obiettivi di squadra. Per Marchetti la priorità resta il piazzamento europeo: “Il Napoli deve blindare la qualificazione in Champions, anche perché la qualificazione non è così scontata: ha un buon vantaggio ma deve conservarlo. Lazio e Milan in casa, ma il Napoli ha tutte le carte per blindare la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Lo ha nelle corde, nel DNA e nelle intenzioni del tecnico, Antonio Conte”.

Proprio le possibili evoluzioni tattiche potrebbero incidere sul futuro immediato di Vergara. Il rientro di elementi chiave e un eventuale cambio di modulo rischiano di rimescolare le gerarchie: “Vergara? In questi mesi ha dimostrato di poter essere tra i titolari del Napoli, certo con il ritorno di De Bruyne e Anguissa ed il possibile cambio modulo potrebbe vedere a rischio il suo posto dal 1′. Ha sfruttato benissimo questi mesi, e ci può stare una piccola flessione nel tempo. Bisogna dargli tempo di maturare: non è un bambino, ha 23 anni ma ha trovato spazio solo nell’ultimo periodo”.