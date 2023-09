Marchetti: "Napoli seconda italiana ad aver speso di più per avere questa orsa: record per attacco e centrocampo"

Calcio Napoli - Luca Marchetti su TMW ha analizzato quanto hanno speso le squadre per mettere in piedi le attuali rose:

"Il CIES, il centro studi svizzero della UEFA, ha pubblicato recentemente una speciale classifica. Visto che è finito il mercato, ha preso in considerazione le rose delle squadre di tutto il mondo e le ha messe in fila.

E le italiane? Qualche sorpresa qui c’è, a dire il vero. Intanto sono 15 le italiane presenti in classifica. Anzi 16 e poi in fondo vi diremo perché.

Juve come detto prima (473 milioni), seguita dal Napoli (392) e se volete questa è una piccola sorpresa. Poi le due milanesi con una discreta differenza: Milan ha speso 332 milioni per la sua squadra, l’Inter 255, poco più della metà della Juventus prima in classifica. Seguono Atalanta (231) poco prima della Roma (221): anche questa una piccola sorpresa. E la Lazio? Nona con 149 milioni spesi per costruire la rosa di Sarri. Che arriva anche dopo Fiorentina e Sassuolo. Forse la sorpresa più grande. La Juve è la squadra che ha speso di più per i propri portieri (30), di più per i propri difensori (166) e per gli attaccanti (194). Per i centrocampisti no (vedi Rabiot a zero o i prodotti del settore giovanile). E allora la squadra che ha speso di più per costruire il centrocampo è stato il Napoli (130) seguita dall’Inter (128).

Il Milan nelle sue spese è stato equilibrato, come se avesse utilizzato una bilancia: 110 per i difensori, 102 per i centrocampisti, 105 per gli attaccanti.

Il Napoli ha speso di più per centrocampisti (130 come detto) e per attaccanti (165). L’Inter ha tutti i valori sotto i 100 (addirittura 34 milioni per l’intero reparto offensivo) eccezion fatta per il centrocampi. La Roma invece ha investito di più nei cartellini dei difensori. Mentre la Fiorentina ha preferito investire sugli attaccanti (106 milioni di euro: praticamente la metà del budget)".