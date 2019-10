A Sky Calcio Club ha parlato l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani:

"Milik ha bisogno di continuità e di essere servito in un certo modo. I due gol di ieri di Milik sono perfetti, da centravanti vero, ma non sempre il Napoli lo mette nelle condizioni giuste quindi non dipende solo da lui. Ottimo giocatore ma di un livello sotto i big".