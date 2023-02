Marchegiani: "Non è che il Napoli non vincesse perchè aveva Insigne, Mertens e Koulibaly, ma..."

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani per parlare di Napoli-Cremonese.

“Non era la Cremonese la partita per poter mettere in difficoltà il Napoli, credo ci sia poco altro da aggiungere. Il 3-0? Di Lorenzo ha ormai una posizione da mezz’ala, tutti gli allenatori giochisti hanno il terzino che gioca in quella posizione lì. Ho giocato tanti anni, i gruppi vincenti nascono non per caso ma con una magia quasi superiore a quella prevista. Non è che il Napoli non vincesse perchè aveva Insigne, Mertens e Koulibaly, ma questa magia s’è creata adesso in una squadra che è figlia di quei giocatori lì”