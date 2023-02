Marchegiani: "Napoli ormai andato! Spalletti fantastico, Lobotka era la terza riserva"

Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Sky Calcio Club: "Sconfita Inter a Bologna? Il distacco dal Napoli toglie le forze. Il Napoli è andato, ormai. Questa situazione porta nervosismo a tutti gli altri, è normale. Nel momento in cui tutto va bene, ognuno si sente parte del successo e nessuno si mette di traverso, ma se non raggiungi mai l'avversario è diverso. Spalletti ha fatto una cosa straordinaria: ha migliorato tutti, dal primo all'ultimo. Basti pensare a Stanislav Lobotka: era la terza riserva, veniva dopo Fabian Ruiz e Mario Demme, mentre ora è bravissimo".