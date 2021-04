Ultime notizie calcio Napoli - Luca Marchegiani, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita Torino-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non è assolutamente una buona idea rinunciare a Gattuso per il Napoli... Il Napoli è stato nettamente superiore al Torino, che inizialmente non è riuscito ad apporsi. Nel secondo tempo la gara è stata più equilibrata, ma comunque gli azzurri hanno avuto molte più chance".