Marchegiani: "Kalulu-Bastoni? La Penna poteva essere più cauto! Un arbitro che applica il regolamento in modo rigido non può dirigere partite di questo livello"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Roma, è intervenuto l’ex giocatore della Lazio Luca Marchegiani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Bisogna tutelare ciò che è giusto: se si sceglie di utilizzare la tecnologia per supportare l’arbitro, allora va garantita la correttezza delle partite. Forse il direttore di gara avrebbe potuto essere più cauto, prendersi qualche istante in più prima di ammonire Kalulu, ma era convinto di aver valutato correttamente l’azione. Che cosa non funziona in questi arbitri? Chi è davvero capace di soppesare una scelta e valutarne l’impatto in un momento che può influenzare una gara? Gli arbitri preparati ed esperti, quelli che fanno ricorso al buon senso. Un arbitro che applica il regolamento in modo rigido non può dirigere partite di questo livello. Se ci si concentra solo sul dettaglio, sul singolo contatto, non si può non considerare un errore quanto accaduto ieri”