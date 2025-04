Marchegiani: "Il Napoli sta facendo ciò che ha fatto il Milan due anni fa, vi spiego"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex calciatore della Lazio Luca Marchegiani:

“Non era facile giocare per il Napoli? No, ma ha dato una grande risposta aggredendo il Torino e rischiando pochissimo in fase difensiva. A me del Napoli piace, oltre al gioco più o meno spumeggiante, il fatto che a fine stagione riesca ad essere attenta e concentrata ai dettagli, alla partecipazione di gruppo. Mi piace l’attenzione tattica, come Conte riesca a far sì che tutti i giocatori si mettano a disposizione per ciò che serve. Ha riaccelerato il Napoli, non ha partite impossibili, non prende gol da tre partite: se non è decisiva poco ci manca.

Il Napoli sta facendo ciò che ha fatto il Milan due anni fa, nel momento in cui ha avuto l’occasione per andare avanti ha ingranato la marcia giusta. Poi ci sono state dieci partite in cui il Napoli non è stato il solito”