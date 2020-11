Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e della nazionale italiana, ha parlato nel corso di Sky Calcio Club, in diretta su Sky:

"Fallo su Osimhen? E' un fallo da intenditori. E' difficile da sanzionare, perché non è una trattenuta evidentissima e particolarmente prolungata, però è quel poco che gli fa perdere una frazione di secondo. Osimhen da che sembrava in vantaggio sul portiere alla fine è arrivato in ritardo".