Marchegiani esalta un azzurro: "Sembrava solo un tappabuchi e invece è fortissimo"

Ultimissime Calcio Napoli - Presente negli studi di ‘Sky Calcio Club’, anche Luca Marchegiani ha commentato la netta vittoria azzurra dell’Olimpico e in generale l’enorme evoluzione della squadra di Antonio Conte in questi mesi.

“La stagione del Napoli era nata con difficoltà per l’inserimento di De Bruyne, con un centrocampo comunque fisico e forte con giocatori di inserimento e potenza in mediana. È partita così e invece oggi è diventata una squadra agile e veloce. Vedere come ha finito la partita oggi con un esterno come Politano nei quattro a centrocampo e con Neres che gli gioca davanti è tanta roba; dall’altra parte c’era Elmas che sembrava dovesse chiudere un buco e in realtà è bravissimo: è tattico, è tecnico e si muove bene dando spazio a Spinazzola. La squadra di Conte si è evoluta tantissimo nella qualità del gioco”.