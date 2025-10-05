Marchegiani: "De Bruyne è in grande crescita, giocare in Serie A al di là del livello assoluto è qualcosa di diverso rispetto ad altri tornei"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Genoa, è intervenuto l’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani, rilasciando alcune dichiarazioni:

“De Bruyne ha cambiato il passo offensivo del Napoli, parliamo tanto dei doppi impegni ma il Napoli nel secondo tempo è venuto fuori bene e nel primo ha faticato un po’. De Bruyne è in grande crescita, giocare in Serie A al di là del livello assoluto è qualcosa di diverso rispetto ad altri tornei. C’è meno spazio, e giocatori del suo ruolo sono marcati in Italia, perciò un adattamento è indispensabile e lui lo sta facendo bene, partita dopo partita sembra trovare qualche certezza in più. Spinazzola è veloce e gioca destro e sinistro indistintamente”