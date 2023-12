Marchegiani a Sky: "Il Napoli ha perso per il gesto di Politano, da condannare e ingenuo"

Luca Marchegiani ha parlato così a Sky Calcio Club nel post-partita di Roma-Napoli:

"In Coppa Italia è stata la classica partita in cui i titolari entrano non con la testa giusta, contro il Frosinone ci sta. Ma questa sera è stata una partita che il Napoli seppur ha giocato con lo spirito giusto, si vede che è una squadra che era abituata a fare certe cose che adesso non gli riescono. Si vede che la squadra non lo sopporta con pazienza, non reagisce bene alle difficoltà che trova sul campo. L'espulsione di Politano, molto ingenua e da condannare, è un gesto che non doveva fare e da lì si determina la sconfitta. La partita fino a quel momento era equilibrata".