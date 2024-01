Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club, del momento del Napoli:

"Il Napoli ha due problemi: uno sistemare la difesa che non è del livello del resto della squadra, un altro è lo stato d'animo di Zielinski, che mi sembra intristito e il rendimento ne è condizionato. Se Zielinski rientra, secondo me basta un difensore. Se no serve un centrocampista con quelle caratteristiche dal mercato di gennaio".