Marca, Jimenez a CN24: "James-Atletico Madrid mossa speculativa studiata da Mendes: con il Napoli si tratta sulla formula"

Calciomercato Napoli - Ruben Jimenez, giornalista di Marca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Trovo improbabile che il Real Madrid, dopo Marco Llorente, possa cedere un altro calciatore all'Atletico Madrid. La voce su James è una manovra di Mendes come a dire a Napoli e Real di mettersi d'accordo perchè ci sono altri interessi che potrebbero far saltare la trattativa. I Blancos vogliono solo il trasferimento a titolo definitivo, non sono rilevanti le modalità di pagamento perchp vogliono risolvere in questa sessione di mercato la situazione del colombiano. Icardi mi sembra una pista difficile per l'Atletico perchè ha già speso tanto per Joao Felix e Morata. Fabiàn invece piace"