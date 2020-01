Marca, Castro a CN24: "Fabian non andrà al Real Madrid a gennaio! Lobotka non si sblocca"

Calciomercato Napoli - Juan Castro del noto quotidiano spagnolo Marca è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Celta Vigo ancora non ha trovato un sostituto di Lobotka. Il club non sta ottenedo risultati con il nuovo tecnico, le cose non vanno bene e la tranquillità è in bilico. Ancora non c'è il sostituto che può facilitare l'uscita di Lobotka. Fabian Ruiz a gennaio sicuramente non andrà al Real Madrid. Il club spagnolo ci penserà per l'estate".