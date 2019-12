Marani: "Gattuso dovrà lavorare su Insigne, fa fatica a giocare in uno stadio così!"

Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha beccato la peggior squadra che potesse prendere oggi. Il Napoli era obbligato a vincere, il contropiede del Parma è stato perfetto. Il Napoli continua ad avere due facce: una in campionato ed una bellissima in Champions League. Colpisce una cosa del genere, raramente credo si sia vista. Insigne? Servirà un grande lavoro di Gattuso nel ridargli tranquillità e sicurezza. Fa fatica a stare in quello stadio, sente tutta la pressione addosso. E' una cosa che si trascina da tempo. Credo che il capitano va aiutato e sostenuto. Magari è il 4-2-3-1 ad offrirgli la strada del gol. Il Napoli non ha giocato male, ha fatto una serie di errori psicologici".