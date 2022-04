Marangon: "Spalletti non è un allenatore vincente: lo dimostra la sua storia"

Calcio Napoli - Luciano Marangon, ex calciatore, è intervenuto ieri su TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per commentare vari temi della Serie A. Ecco un estratto dell'intervista:

Il Napoli è fuori dalla lotta Scudetto? Come mai c’è stata una decrescita?

"Spalletti non è un allenatore vincente, lo dimostra la sua storia. Si vede nel fatto che ogni volta che c’è un po' di pressione non riesce a gestirla. Secondo me la rosa del Napoli è anche la più forte. Tutto questo equilibrio è dato comunque da un basso livello, se ci fosse stata la Juventus degli scorsi anni il campionato sarebbe già chiuso. Il problema non è la piazza, anzi la piazza è il dodicesimo uomo in campo. Il tifoso napoletano è sempre accanto alla squadra. Secondo me la colpa dell’allenatore, se questa rosa l’avesse avuta Ancelotti sarebbe stato 10 punti davanti alle milanesi".

Lotta Scudetto invece? Come finirà?

"Penso che sarà una lotta a due da qui in avanti tra le milanesi. Alla fine penso la spunterà l’Inter. Poi va fatta una grande riforma nel nostro calcio. Non si capisce il perché i giovani forti ci sono ma, dopo essere arrivati quasi al vertice, sembra si perdano tutti".