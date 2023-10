Marangon: "Scommesse? Molti giocatori ragazzini viziati, i vertici federali dovrebbero..."

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli Luciano Marangon è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live:

“Lo scandalo dei calciatori scommettitori? E’ lo specchio della gioventù di oggi, anche se nei miei anni c’erano giocatori che giocavano ma quello è sempre esistito nella società di ieri come in quella di oggi. I giovani indebitati da anni, magari schiavi di questa malattia, devono chiaramente devono essere aiutati più che essere messi al patibolo. Tuttavia, sia chiara una cosa: quando uno sbaglia deve pagare, non penso che questi calciatori non sapessero cosa facevano, le regole che vietano di scommettere sul calcio non è possibile non conoscerle. E se anche fosse ci sarebbero i procuratori che dovrebbero dirglielo, non posso credere che tali calciatori fossero all’oscuro e anche se fosse sarebbe una loro pecca e non una giustificazione.

Alla fine, molti di loro sono ragazzini viziati, si trovano a 18-20 anni con diversi milioni in tasca, circondati da persone che cercano solo di approfittarsi del loro conto la banca e della loro fama. In questo senso sono i vertici del calcio e la Federazione che dovrebbero intervenire su molte regole, fissandone altre, mettendo per esempio un tetto agli ingaggi per i giovanissimi. La verità che è circolano troppi soldi nel calcio, non è facile risolvere questa bolla ma bisogna provarci, dare delle regole e chi sbaglia deve essere punito, se uno si macchia di queste cose devono smettere di giocare. Verona-Napoli? Ho un po’ il cuore diviso a metà, spero che il Napoli si riprenda ma anche il Verona ha bisogno di punti. Facciamo così: finisce 3-3, ci divertiamo con tanti gol e nessuna delle due perde”.