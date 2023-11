Marangon: "Mazzarri? I top hanno rifiutato, non è facile trattare con De Laurentis"

Luciano Marangon, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il ritorno di Mazzarri? Se fossi il presidente, non avrei mai puntato su una minestra riscaldata, ma in questo caso serviva un tecnico che conoscesse bene l'ambiente. C'è anche da dire che tutti i top non hanno accettato la destinazione. Non è facile trattare con De Laurentiis, sono curioso anche io di capire come andrà. Non avrà la bacchetta magica, penso che Mazzarri dovrà recuperare la squadra dal punto di vista psicologico. Ho sfiorato i Mondiali del 1982, ma li ho persi per un infortunio".