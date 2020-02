Cagliari, Maran al sito ufficiale: "Partita equilibrata e scomoda, momento negativo ma vogliamo voltare pagina"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club sardo dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"È stata una partita equilibrata risolta da una giocata, il Napoli è stato bravo a rallentare le nostre manovre e già sapevo che ci aspettava una partita scomoda. Noi dobbiamo entrare col fraseggio, sapevo che potevamo trovare difficoltà nella fluidità di manovra: partita equilibrata, sono stati bravi a portarla dalla loro. È un momento negativo, sapete quanto vorremmo voltare pagina ma tutto ciò che mettiamo in settimana, ovvero volontà e impegno, in questo momento non basta. Faremo qualcosa di diverso. Siamo arrabbiati quanto i tifosi, ci dispiace perchè vogliamo dargli soddisfazioni e gioire assieme a loro: l’ho detto anche quando vincevamo, la vera gioia è festeggiare con i tifosi. Sta a noi riuscire a tornare a certe scene, forse abbiamo creato delle aspettative che non ci hanno agevolato".