Maran: "Non posso dire cosa farà Garcia, ma avrà un grande vantaggio"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Cagliari Rolando Maran, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti ha lasciato una ottima intelaiatura di gioco, Garcia ha un vantaggio perchè può partire da un gruppo che ha già un gioco ben definito e che lo ha espresso in campo: ripartirà da ciò che troverà. Non posso dire cosa farà Garcia, ma avrà un grande vantaggio. Osimhen potrebbe fare ancora meglio di quest’anno? Victor è perfetto per qualsiasi allenatore, ha enormi qualità, e Garcia sfrutterà il suo credo calcistico attraverso le caratteristiche dei calciatori che avrà a disposizione. Simeone? Si è ritagliato un ruolo in cui interpreta il calcio con la giusta determinazione”