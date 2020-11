Maradona, la spia che lo pedinava racconta: "Quella volta che giocò in smoking tra i ragazzi in strada"

Notizie Calcio Napoli - Antonio Restino, ex spia di Diego Armando Maradona incaricato direttamente da Corrado Ferlaino, racconta alcuni retroscena attraverso La Repubblica oggi in edicola. L'uomo di Santa Lucia fece fortuna come 007 del Pibe de oro per il quale strappò un assegno non indifferente:

"Ci piazzammo in via Scipione Capece, vedevamo io e il mio gruppo anche gli interni. Una foto di Diego sfatto sul letto fu una spina nel cuore, era nei giorni peggiori. Alla fine. Hotel Paradiso, ristorante Sacrestia, discoteche dal 1988 al 1990. La cosa più buffa? Al Casale di Posillipo Diego scese dalla Mercedes nera per giocare in strada con i ragazzi. Dal balcone arriva lo scroscio d’acqua, e una signora che urla come una ossessa. Diego ha lo smoking e va a cambiarsi d’abito per una festa. Sì, Diego aveva lo smoking".

Poi conclude ringraziando D10S: