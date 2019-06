"Maradona ha l’Alzheimer". L'amico-agente Ceci sbotta: "Gli idioti sono come le formiche, sono dappertutto!"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Stefano Ceci, amico di Diego Armando Maradona, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Diego ha l’Alzheimer? Gli idioti sono come le formiche, sono dappertutto. È uscita questa notizia che smentisco categoricamente, se ne era parlato ma forse questi signori non conoscono nemmeno la malattia: l’unico problema che ha è che non dorme, la passata tossicodipendenza lo porta a prendere farmaci per dormire…e non gli fanno più effetto. Se in qualche intervista sembrava strano, è perchè i farmaci facevano effetto. Adesso non lo fanno, e Diego dorme due ore al giorno. Domenica in Argentina ci sarà un servizio di smentita sul primo quotidiano nazionale: se Diego dovesse querelare tutti… Quando tornerà a Napoli? Mi auguro al più presto, ha sempre voglia”