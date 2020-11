Maradona, l'amico medico recrimina: "Decesso insolito, non è stato curato a dovere! Doveva restare ancora in ospedale"

Notizie Calcio Napoli - La morte di Diego Armando Maradona si sarebbe potuta evitare? Sì, secondo persone vicine al Pibe de oro. Il dito viene puntato soprattutto sulla gestione post operatoria, la quale non sarebbe stata così idilliaca come sarebbe dovuta essere.

Ecco quanto si legge dal Corriere della Sera:

Ad accusare la gestione post operatoria è stato l’ex medico dell’argentino, Alfredo Cahe: «Un decesso quantomeno insolito — ha detto, con tono volutamente polemico a Telefe — nel senso che Maradona non è stato curato a dovere. Prima di tutto, avrebbe dovuto restare ricoverato. Non esiste che un paziente nelle sue condizioni venga dimesso una settimana dopo quel tipo di intervento.

Mandarlo a casa è stata una stupidaggine. In secondo luogo avrebbe dovuto avere un medico adeguato accanto, che fosse in grado di assisterlo in caso di emergenze, cosa che evidentemente non è accaduta. Non so perché ci fosse tanta urgenza di operarlo, ho molti dubbi. Non era necessario intervenire subito».

Cahe è stato per 33 anni responsabile della salute di Maradona, salvo poi allontanarsi negli ultimi tempi. Ora il suo medico era Leopoldo Luque, che mercoledì è arrivato nella villa di Tigre quando Diego era già morto. Momenti drammatici, convulsi, sui quali la polizia di San Isidro sta cercando di fare luce.